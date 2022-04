Inter news, dalla Supercoppa vinta allo scudetto: Sanchez dice tutto

Inter news, Alexis Sanchez parla prima della partita contro la Roma.

Come ogni settimana, prima della partita di campionato, su Inter Tv è andato in onda il Matchday Programme il cui protagonista è stato l'attaccante cileno Alexis Sanchez che potrebbe essere uno dei protagonisti della partita contro la Roma di domani pomeriggio alle 18, in cui ha affrontato tantissimi argomenti, tra cui la Supercoppa vinta contro la Juventus all'ultimo soffio del secondo tempo supplementare grazie proprio ad un suo gol. Secondo Sanchez, quell'occasione, è stata come un sogno e che all'inizio non si era reso conto della vittoria, consapevolezza arrivata solo guardando la panchina.

Un trofeo, quello della Supercoppa, arrivato grazie alla vittoria dello scudetto nella passata stagione e adesso i nerazzurri sono ancora in corsa per quello che potrebbe essere il ventesimo campionato della storia e, quindi, la seconda stella. Per Sanchez la squadra deve continuare in questo modo e giocare al massimo le partite che rimangono. C'è bisogno di tutti, perchè la squadra ha tanti giocatori di talento. Un cenno, anche, a ciò che lo ha spinto a diventare un calciatore: un sogno avuto fin da quando era bambino, grazie ad un ex interista come Ronaldo il Fenomeno.

Domani Sanchez, potrebbe essere tra i protagonisti della partita contro la Roma di Josè Mourinho che, da vecchia volpe qual è, starà preparando ogni tipo di mossa per imbrigliare la squadra di Inzaghi. Proprio Sanchez potrebbe essere una delle carte che possa mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa con la sua tecnica ed il suo dinamismo. Vedremo quali saranno le scelte di Simone Inzaghi in vista di domani e se davvero il tecnico nerazzurro punterà sulla verve del cileno.