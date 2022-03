Inter news, dalla sfida all'Italia allo scudetto: parla Calhanoglu

Inter news, Hakan Calhanoglu ha parlato prima della partita della sua Turchia contro l'Italia.

L'ex centrocampista del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della partita riportata dal sito Calciomercato.com, ha parlato ovviamente della partita tra deluse viste le eliminazioni e le mancate qualificazioni al Mondiale del Qatar, ma nella sua mente c'è anche spazio per parlare del finale di stagione con la maglia dell'Inter e degli obiettivi che la squadra, da qui alla fine, vuole raggiungere, uno su tutti, lo scudetto che vorrebbe dire seconda stella, ma che al momento, viste le ultime prestazioni, sembra essere più lontano.

Calhanoglu ha ammesso che affrontare l'Italia, una nazione che rappresenta una fetta importante della sua vita, è un orgoglio soprattutto perchè porterà la fascia al braccio che gli conferirà più responsabilità in campo. La delusione è ancora tanta, soprattutto perchè la qualificazione contro il Portogallo è sfuggita per un rigore sbagliato da parte di Ylmaz che, come ammesso dal centrocampista nerazzurro, ha provato a consolare in questi giorni, viste le ripercussioni psicologiche dell'errore commesso.

Poi, spazio anche per l'Inter, per un finale di stagione infuocato e che vede la sua ex squadra, il Milan, in cima alla classifica, ma che il turco vuole assolutamente superare per riprendere il posto che, fino a due mesi fa, era dell'Inter nella classifica di Serie A. Ma prima, bisognerà partire dalla partita contro la Juventus, una sfida scudetto visto che la squadra di Allegri, grazie ad una grande rimonta, è riuscita a rientrare pienamente in corsa ed è affamate di risultati positivi.