Inter news, dalla Francia sicuri: Sanchez via a gennaio

Inter news, arrivano importanti novità dalla Francia sul futuro di Alexis Sanchez.

Il cileno non è soddisfatto dello scarso impiego che sta avendo in questa stagione e potrebbe dire addio già a gennaio, un anno e mezzo prima della scadenza del suo contratto, per andare a giocare con più continuità altrove. Finora ha collezionato appena 10 presenze tra campionato e Champions League, per un totale di soli 211 minuti giocati. Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo ok all’addio. La sua eventuale cessione, inoltre, consentirebbe all’Inter di risparmiare sul suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e reinvestire il denaro su un altro attaccante (qui il focus sugli obiettivi nerazzurri).

Con la maglia nerazzurra non è mai riuscito a trovare continuità in queste stagioni, anche a causa dei tanti problemi fisici, e l’arrivo di Joaquin Correa lo ha fatto anche finire in fondo alle gerarchie dell’attacco. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse di Barcellona e Atletico Madrid (potete leggere qui la notizia) ma il futuro del cileno potrebbe essere in Ligue 1, precisamente al Marsiglia. A riportarlo è stato L’Equipe, spiegando che il club transalpino sarebbe pronto ad accontentare le richieste di Jorge Sampaoli (ex tecnico della nazionale cilena) e tentare l’assalto ad Alexis Sanchez nella sessione invernale di mercato. I nerazzurri e il giocatore sono in attesa di una proposta concreta, non è da escludere una rescissione anticipata del contratto pur di favorire la sua cessione.