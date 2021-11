Inter news, dalla Francia: Eriksen ha deciso. Ecco cosa farà il danese

Inter news: Christian Eriksen potrebbe tornare presto in campo

Il centrocampista danese, dopo il terribile problema al cuore che lo ha colpito nel corso della partita d’esordio degli Europei, sta pensando a cosa fare nel suo prossimo futuro e capire se poter tornare in campo o meno. A tal proposito, il quotidiano francese L’Equipe, ha tracciato una eventualità secondo quanto appreso da fonti vicine al giocatore.

Infatti, pare che Eriksen abbia confessato a persone molto vicine a lui di voler fare ritorno in campo, come già anticipato in questo articolo, e proprio per questo si starebbe già preparando fisicamente, dopo il lungo stop, allenandosi con una certa intensità. Ma un’altra domanda importante è quella inerente al defibrillatore sottocutaneo: in tal caso il giocatore non vorrebbe toglierlo, dopo quanto accaduto, cosa che lo costringerebbe a non poter giocare in Italia con la maglia dell’Inter negli anni a venire visto che le regole italiane non consentono di giocare con questo impianto.

Pertanto, proprio per gli stessi motivi del difensore dell’Ajax, Daley Blind, la possibilità sarebbe quella di tornare a giocare proprio per la squadra olandese, in Eredivisie, visto che lì, le regole in tal senso, sono più permissive e consentirebbero al danese di poter tornare in campo. Un giocatore fantastico che, prima ancora di ogni soluzione di campo o meno, dovrà stare bene e senza correre altri rischi. Intanto, iniziano ad esserci le prime indiscrezioni da parte di qualche quotidiano, ma vedremo nei prossimi mesi quale sarà la decisione del danese che, poi, è l'unica cosa che conta in questa vicenda.