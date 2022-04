Inter news, dalla Coppa Italia al mercato: Marotta dice tutto

Inter news, Beppe Marotta parla prima del derby.

L'amministratore delegato nerazzurro è stato intercettato dai microfoni di SportMediaset prima del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan che, dopo il pareggio per 0-0 della partita d'andata, adesso, per gli uomini di Simone Inzaghi, da come opportunità soltanto quella della vittoria per poter accedere alla finale contro Juventus o Fiorentina. Ma il Milan è squadra pericolosa, visto che su tre confronti giocati in questa stagione, i nerazzurri non sono mai riusciti ad avere la meglio sulla squadra di Pioli.

Della partita e di tanto altro, ha parlato proprio Marotta che ha affermato come la sfida di questa sera sia un test importante per la squadra ed uno spot per il calcio italiano. E' una partita imporntante, visto che per l'Inter la finale di Coppa Italia manca da ben undici anni e la squadra vorrebbe riportare a casa il trofeo, contro un Milan che sarà l'avversario principale per la vittoria dello scudetto e con una cornice di pubblico, vista la capienza del 100%, che darà tantissimo spettacolo.

Un cenno anche al mercato e alle voci di queste settimane che vorrebbero che l'Inter ceda qualche big nella prossima estate. Marotta non si è voluto sbilanciare affermando che di mercato si parlerà più avanti e che adesso non è il momento, visto che ci si gioca ancora obiettivi importanti nella stagione grazie al lavoro dell'allenatore, della squadra e della società. Tra poco si comincia e le parole saranno a zero. I nerazzurri hanno solo la vittoria come opzione per arrivare fino in fondo alla competizione.