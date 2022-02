Inter news, dall'arrivo in nerazzurro all'infortunio: le parole di Gosens

Inter news, Robin Gosens parla ai microfoni di Sportmediaset.

Il terzino tedesco è stato il grande acquisto a sorpresa del mercato di gennaio della società nerazzurra che ha voluto accontentare Simone Inzaghi il quale, a sua volta, aveva inquadrato sulla fascia sinistra la lacuna da coprire in maniera immediata. Una trattativa lampo in cui è stata decisiva anche la volontà del giocatore che ha preferito i nerazzurri al Newcastle e che ha pesato molto nella scelta della destinazione interista, in cui si giocherà il posto con Ivan Perisic.

Gosens ha confessato di aver ricevuto una chiamata, dopo il suo arrivo, da parte di Brehme, ex terzino, anche lui tedesco, dell'Inter, che gli espresso tutta la sua felicità per l'approdo in nerazzurro. Lo stesso Gosens è stato molto sorpreso di questa chiamata e si è augurato di poter ripercorrere la stessa strada dell'ex giocatore dell'Inter dei record in termini di vittorie in campo. Poi, l'ex Atalanta, ha parlato del suo infortunio, per cui si è augurato di essere in via di guarigione e che possa tornare a giocare quanto prima, per provare a vincere il secondo scudetto consecutivo che vorrebbe dire seconda stella.

Insomma, la voglia di scendere in campo e l'entusiasmo per essere approdato all'Inter sono grandi per Gosens che ha intenzione di incidere subito e di essere un elemento importante per la rosa di Simone Inzaghi. Adesso è il momento di smaltire dall'infortunio e di recuperare la forma migliore, poi il tedesco potrà mettere in mostra tutte quelle qualità che lo hanno reso uno dei migliori terzini sinistri del campionato di Serie A in questi anni in cui ha giocato all'Atalanta.