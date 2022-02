Inter news, dall'addio di Lukaku al sogno nel cassetto: le parole di Esposito

Inter news, Sebastiano Esposito si è raccontato a Calciomercato.it.

Il sito tematico ha intervistato il talento classe 2002 oggi al Basilea, ma in prestito dall'Inter, che ha parlato di tanti aspetti della sua carriera, dal suo momento in Svizzera, fino alla partita di ieri sera tra la squadra nerazzurra ed il Liverpool, all'addio di Lukaku la scorsa estate e ai suoi sogni nel cassetto. Esposito ha affermato come, in questo periodo, stia lavorando molto dal punto di vista fisico, in modo tale da evitare ulteriori acciacchi fisici che possano tenerlo lontano dal campo da gioco, anche se, a suo modo di vedere, fino a questo momento, il bilancio con la maglia del Basilea è molto positivo in termini numerici.

L'attaccante, poi, si è soffermato a parlare dell'addio di Lukaku all'Inter. Una cessione che ha fatto molto discutere e che è apparsa come un fulmine a ciel sereno. In realtà, a detta di Esposito, che condivide lo stesso procuratore del belga, lui stesso era a conoscienza della volontà di Lukaku di provare una nuova esperienza e che, quindi, ci sarebbe potuto essere l'addio come poi si è verificato con il passaggio al Chelsea. Rammarico, poi, per la sconfitta di ieri, soprattutto per le occasioni non sfruttate, una su tutte la traversa di Hakan Calhanoglu, che avrebbe messo la partita in discesa e avrebbe potuto far avere un epilogo diverso.

Infine, il sogno nel cassetto è sempre quello di tornare in nerazzurro a giocare titolare, anche se il Basilea detiene un diritto di riscatto che potrebbe essere esercitato, soprattutto se la squadra svizzera dovesse vincere il proprio campionato - attualmente è terza - e, quindi, accedere in Champions League. Un sogno, certo, ma l'immediato si chiama campo con la possibilità di arrivare molto in alto e di poter festeggiare la vittoria del campionato a fine stagione. Esposito ha le idee chiare. Adesso, bisogna farle diventare realtà.