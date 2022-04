Inter news. dal momento dei nerazzurri al derby: parla Dumfries

Inter news, Dumfries parla prima del derby di Coppa Italia.

Uno dei due grandi esclusi della serata, oltre ad Edin Dzeko, è sicuramente Denzel Dumfries, l'esterno olandese che fino a qualche ora fa era dato come titolare nelle probabili formazioni della vigilia, e che invece siederà in panchina lasciando il posto dal primo minuto, sulla corsia destra, a Matteo Darmian che avrà il difficile compito di arginare il duo Theo Hernandez e Rafael Leao. Ma proprio prima dell'inizio della gara, lo stesso Dumfries, è stato intercettato da Inter Tv e ha parlato proprio della partita che inizierà tra qualche minuto.

Per l'ex PSV Eindoven, infatti, la squadra sembra aver ritrovato la fiducia e lo smalto di un tempo grazie alla vittoria importantissima dell'Allianz Stadium contro la Juventus, ma stasera è un'altra partita, una "partita speciale" in cui la squadra dovrà solo vincere e sarà concentrata solo su questo. Poi una battuta anche sulla sua integrazione all'Inter che è avvenuta nel migliore dei modi e dopo un periodo non proprio positivissimo, quando il ragazzo aveva commesso qualche errore di troppo.

Stasera è un'altra storia e il derby sarà molto importante per poter garantire l'accesso alla finale di Coppa Italia contro una tra Fiorentina e Juventus. Vedremo come i ragazzi di Simone Inzaghi riusciranno ad approcciare la partita, sapendo che l'avversario è di quelli tosti e che in tre gare giocate in questa stagione è sempre uscito senza perdere contro l'Inter. Ci vorrà una grande prestazione per portare a casa la vittoria che è l'unico risultato attraverso il quale i nerazzurri potranno accedere alla finale.