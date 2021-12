Inter news, dal dubbio Lautaro al recupero di De Vrij: novità per Inzaghi

Inter news: aggiornamenti importanti per l'allenatore ex Lazio.

A poche ore da Roma-Inter, i dubbi di Simone Inzaghi riguardano soprattutto l'attacco. In tal senso arrivano novità importanti. Infatti nelle ultime ore, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, a tener banco in casa nerazzurra sono le condizioni di Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano, il Toro è uscito molto stanco dall'allenamento di ieri. Tanto da far si che il tecnico mettesse in pre-allarme il Tucu Correa, in ballottaggio proprio col numero 10 per una maglia da titolare nella sfida contro i giallorossi. Sul resto della formazione titolare, il tecnico nerazzurro sembra avere le idee chiare.

Mentre in vista della delicatissima gara contro il Real Madrid potrebbe recuperare De Vrij. Il difensore olandese, fermo ai box da diverse settimane per un infortunio rimediato durante la sosta con la sua Nazionale, non verrà rischiato contro i giallorossi di Mourinho. Inzaghi lo ha lasciato ad Appiano Gentile. Prosegue il suo recupero che a questo punto potrebbe permettergli di scendere in campo in Champions League nella sfida valevole per il primo posto nel girone, a Madrid. Notizie importanti per Simone Inzaghi che, essendo impegnato in due match chiave per Scudetto e cammino europeo, punta ad avere l'intera rosa al massimo della forma, soprattutto dopo il grande avvio di stagione.

Intanto, l'Inter pensa ad un partita per volta e preparerà al meglio la sfida di questo pomeriggio contro la Roma. Proprio sul big dell'Olimpico, ha detto la sua un grande ex calciatore: il "doppio ex" Maicon. Il terzino brasiliano, che in carriera ha vestito la maglia di entrambi i club, ha parlato a tutto tondo dell'Inter, di Mourinho e del match di oggi (qui le parole del brasiliano).