Inter news, dal derby alla Champions: Pinamonti si confessa

Inter news, Andrea Pinamonti si confessa al Corriere Fiorentino.

L'attaccante dell'Inter, al momento in prestito secco all'Empoli, sta facendo una stagione molto importante in Toscana avendo segnato ben nove reti e fornendo delle prestazioni molto importanti. Proprio per questo, il giocatore, è finito sotto il mirino di tante società, ma l'attaccante ha rivelato quelle che sono i suoi sogni futuri. Infatti, l'attaccante trentino, ha ammesso come il suo sogno è quello di segnare un gol nel derby contro il Milan un giorno che per lui è una delle emozioni più grandi che possa raggiungere.

Non solo, ma anche alcuni modelli di riferimento a cui lo stesso Pinamonti si ispira, con Zlatan Ibrahimovic e Mauro Icardi che da sempre sono dei punti di riferimento, anche se i paragoni che vengono fatti con l'attuale numero nove nerazzurro, Edin Dzeko, lo lusingano e lo onorano. Un obiettivo importante, poi, è quello di poter avere la possibilità di giocare in Champions League e poter segnare. Ma il futuro passa necessariamente dal presente che si chiama Empoli, squadra con cui il giocatore vuole raggiungere la doppia cifra e la salvezza.

Insomma, Andrea Pinamonti sta dimostrando di essere un attaccante molto valido e dopo la stagione di apprendistato, l'anno scorso, agli ordini di Antonio Conte, ecco che sta affrontando nel migliore dei modi l'occasione Empoli e, nelle sue intenzioni, c'è quella di ritornare in nerazzurro e realizzare tutti i suoi sogni, soprattutto per uno che è cresciuto nel vivaio e tiene molto ai colori. Vedremo se la prossima estate il suo ritorno all'Inter sarà definitivo oppure se il giocatore sarà utilizzato come contropartita. Di sicuro, Pinamonti, ha le idee molto chiare.