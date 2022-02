Inter news, dai gol al vice Brozovic: cosa manca alla squadra di Inzaghi

Inter news: i Campioni d'Italia devono rialzare la testa.

Nell'ultimo mese la squadra di Simone Inzaghi ha perso tantissimi punti. Tra campionato e coppe, nelle ultime 6 gare, l'Inter ne ha vinta una sola perdendone addirittura 3. Troppi errori e soprattutto lacune, che ad un mese di distanza dalla chiusura del mercato di gennaio, rappresentano dei rimpianti per qualche acquisto mancato. L'arrivo di Gosens e Caicedo a gennaio non ha ancora avuto impatto sulla squadra visto che di fatto non hanno mai giocato. Marotta e Ausilio a luglio lavoreranno per rinforzare la squadra nerazzurra, ma cosa manca a questa rosa?

Certamente verrà valutato Onana, che andrà in competizione con un Handanovic discontinuo. Ma partiamo dalla difesa, i tre titolarissimi, quando sono in forma non fanno passare nulla. Ma nelle ultime uscite hanno spesso dato segnali di fragilità, soprattutto De Vrij. Manca un centrale di livello soprattutto tra le riserve, dunque tornano in auge nomi come Ginter e Bremer, che potrebbero rappresentare la svolta e soprattutto il futuro. Inoltre a centrocampo manca un vice Brozovic. Contro il Sassuolo l'assenza del croato si è fatta sentire, dunque servono rinforzi in mezzo al campo. Il nome più gettonato è quello di Frattesi, centrocampista del Sassuolo. E proprio dai neroverdi potrebbe arrivare l'attaccante che manca a Inzaghi, ovvero Scamacca. Un giovane centravanti che per caratteristiche somiglia a Dzeko. In rosa infatti manca proprio una riserva che vada a sostituire il bosniaco ma soprattutto a colmare la mancanza di gol che si è palesata nell'ultimo mese.

Insomma, questa squadra già competitiva ha bisogno di diversi rinforzi e la società è pronta regalare ad Inzaghi una squadra competitiva, l'ultima idea di mercato arriva dalla Lazio (qui i dettagli).