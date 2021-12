Inter news, dagli USA: Suning cerca nuovi finanziatori, quote in vendita

Inter news, arrivano importanti novità dagli statunitensi di Bloomberg sulla situazione societaria nerazzurra e in particolare sui piani di Suning per il club.

Secondo quanto riporta il media d’oltreoceano, la proprietà nerazzurra sarebbe alla ricerca di nuovi finanziatori per dare al club nerazzurro maggiore liquidità. Il colosso cinese sarebbe al lavoro con un advisor per esaminare le offerte dei potenziali investitori e non è da escludere che la cessione di alcune quote societarie possa già avvenire nei primi mesi del 2022. Le deliberazioni da parte di Suning sono in corso ma non è ancora detto che porteranno effettivamente ad una transazione. Già lo scorso anno Suning provò ad intavolare una trattativa con Bc Partner e Pif, ma non riuscirono a trovare un’intesa.

L’arrivo di un nuovo socio di minoranza permetterebbe agli Zhang di incassare e riutilizzare il denaro per estinguere subito il debito di ben 275 milioni di euro con Oaktree, evitando di fatto che i creditori statunitensi assumano un domani il controllo dell’Inter. La società nerazzurra, intanto, sarebbe al lavoro per il rifinanziamento e nel primo trimestre del nuovo anno sarebbe prevista la conclusione dell’operazione con Rotschild per rifinanziare il bond da 375 milioni con uno nuovo da 400 milioni di euro.