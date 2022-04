Inter news, da Anfield al Verona: D'Ambrosio è l'arma in più per Inzaghi

Inter news, Danilo D'Ambrosio da applausi nelle ultime uscite.

Il difensore nerazzurro, da qualche tempo, si sta rivelando un elemento affidabile nella rosa di Simone Inzaghi, riuscendo ad assicurare affidabilità, senza far rimpiangere i titolari, e fornendo delle prestazioni ottime riuscendo ad interpretare le partite in diverso modo. Anche ieri sera, nella vittoria contro l'Hellas Verona, D'Ambrosio è stato tra i migliori in campo, dopo essere subentrato a de Vrij, lasciando le briciole sia a Lazovic che a Caprari, che dal suo lato non sono riusciti minimamente ad incidere nel corso della partita.

Ma questa prestazione non è una novità: già nella vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, il giocatore è stato ancora uno dei migliori in campo, riuscendo a fermare Morata prima e Kean poi, mettendo più di una volta una pezza in difesa in un match che si era rivelato molto complicato. Ma come dimenticare anche la prestazione fornita ad Anfield, nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, in cui, ancora una volta, è dovuto entrare al posto dell'infortunato de Vrij ed è riuscito a bloccare ogni avanzata di un giocatore di primissimo livello come Sadio Manè. Non solo, però, affidabilità difensiva, come detto, ma anche qualche avanzata che poteva avere più fortuna. Come l'occasione avuta sempre contro il Liverpool che, a causa di uno stop errato, poi, è stata vanificata, oppure anche ieri, dopo una bella azione corale di squadra, è arrivato alla conclusione e solo l'intervento miracoloso di Montipò, con l'ausilio del palo, è riuscito a fermarlo.

Insomma, D'Ambrosio si sta rivelando un elemento dal sicuro affidamento e anche se lo spazio, da qualche tempo, è molto limitato, lui lavora sempre con serietà e con professionalità, facendo sempre bene e dando sicurezza alla squadra. In questa fase finale della stagione, l'Inter si gioca tanto e a partire da venerdì contro lo Spezia, inizierà un altro tour de force che costringerà qualche giocatore a riposare e magari, potrebbe scoccare ancora l'ora di D'Ambrosio. Gli obiettivi sono scudetto e (minimo) finale di Coppa Italia. Ci vorrà l'aiuto di tutti per poterli raggiungere.