Inter news, D'Ambrosio punto fermo. Andreazzoli chiede il vaccino

Inter news, Danilo D'Ambrosio, quando chiamato in causa, risponde sempre presente. Succede da diversi anni ed è successo anche ieri.

Il difensore è stato impiegato da Simone Inzaghi nel match contro l'Empoli al posto di Skriniar, e la riposta è stata delle migliori. Non solo per il gol che ha portato i nerazzurri in vantaggio. L'intera prestazione è stata super. Tuttosport l'ha rimarcata, ripercorrendo gli episodi chiave che hanno visto il giocatore protagonista. Prima un gol salvato, grazie ad una scivolata che ha impedito a Luperto di battere a rete. Poi al minuto 32 un altro salvataggio, con un intervento che ha scatenato le polemiche di Andreazzoli ( e ha riacceso quelle relative a Inter Juventus di Domenica scorsa). Infine il minuto deciso, il trentanovesimo. Anticipo sulla trequarti, scarico su Sanchez e corsa in area per ricevere il cross del cileno per la rete dell'1 a 0.

I numeri ora sono importanti. D'Ambrosio infatti è, insieme a Bonucci, l'unico difensore ad aver realizzato almeno una rete negli ultimi 7 campionati.Ed il gran cuore non si vede solo nell'impegno messo in campo. La rete di ieri è stata dedicata al compagno Denzel Dumfries, finito sotto pesanti accuse dopo l'episodio che lo ha visto protagonista contro i bianconeri. Chi probabilmente si aspettava una prestazione del genere era sicuramente Andreazzoli. Il tecnico dell'Empoli, ironizza Tuttosport, ha chiesto il vaccino contro D'Ambrosio, visto che è la sua vittima preferita. Il difensore nerazzurro spedì l'Empoli in serie B (e l'Inter in Champions) il 26 maggio del 2019, grazie ad un salvataggio che mandò il pallone sulla traversa ed impedì agli avversari di siglare il 2 a 2 nel finale. Prima volta da titolare e ottima risposta arricchita da un gol. Inzaghi ha insomma un'arma in più.