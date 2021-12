Inter news, D'Ambrosio accende la lotta Scudetto e "chiama" Eriksen

Inter news: ennesima prova di forza dell'Inter.

I Campioni d'Italia a Salerno danno l'ennesima dimostrazione di superiorità segnando altri 5 gol e sfondando il muro delle 100 marcature in un anno solare arrivando a 103 (qui l'approfondimento sul record). Al termine del match contro la Salernitana, Danilo D'Ambrosio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dice la sua sulla gara, sulla lotta al titolo e lancia un bel messaggio ad Eriksen. Il difensore, sullo Scudetto è stato chiaro: "Noi ci siamo. Sarà un campionato equilibrato e noi siamo i favoriti. Dobbiamo dimostrarlo sul campo e lo stiamo facendo". Ha poi svelato quale secondo lui è stato il punto di svolta: "La gara contro il Napoli è stata la svolta, ma anche prima abbiamo sempre dominato le partite su ogni campo".

Aggiungendo come la squadra sia molto più concreta rispetto a prima e come ancora possa e debba migliorare. Un'occhiata anche a Milan-Napoli, sfida che potrebbe vedere l'Inter in fuga, D'Ambrosio però è stato chiaro: contava solo vincere contro a Salerno, per poter sperare di allungare ulteriormente su una delle due squadre, che oggi inevitabilmente perderà punti. Infine il pensiero va a Christian Eriksen, che proprio ieri ha annunciato l'addio all'Inter a causa del defibrillatore che non gli permetterà di giocare in Italia. "Chris è stato un compagno eccezionale oltre ad un calciatore molto bravo. Umanamente è sempre stato un grande uomo. Ci ha colpito quello che gli è successo ma siamo stati contenti di poterlo riabbracciare. Oggi le nostre strade si sono divise ma ci siamo fatti l’in bocca al lupo. Lo aspettiamo a San Siro".

Ora testa alla prossima sfida, con una consapevolezza maggiore, come dimostrato ieri a Salerno (qui le pagelle del match) dove i nerazzurri hanno dominato. Inzaghi candida i nerazzurri alla riconferma del titolo di Campioni d'Italia.