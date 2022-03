Inter news, crisi di gol e di risultati: cosa filtra da Appiano

Inter news, ad Appiano Gentile permane la fiducia nonostante il momento.

Dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia, condita con una prestazione decisamente sottotono, e dopo il mese di febbraio in cui la squadra è riuscita a raccogliere soltanto due punti in quattro partite contro Milan, Napoli, Sassuolo e Genoa, l'Inter torna ad allenarsi e al centro sportivo Suning, secondo quanto ripotato da Sky Sport, le facce sono distese e c'è ancora fiducia per il percorso da fare nel corso della stagione con le partite che, via via, si stanno facendo sempre più importanti in termini di punti.

La squadra sa che il momento non è dei più positivi, ma sa anche che per poterne uscire manca solo una scintilla che potrebbe essere ritrovata già venerdì nella partita di campionato a San Siro contro la Salernitana. Una gara che, inevitabilmente, deve portare i tre punti alla squadra nerazzurra e, soprattutto, ad un ritrovamento della via del gol che sembra smarrita. Ovviamente, tra i giocatori che, in tal senso, potrebbero portare il proprio contributo c'è Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino viene dipinto con uno sguardo sempre serioso, visto il momento non positivo con il gol che manca da dicembre, in campionato, proprio contro la Salernitana. Ma se è vero che i risultati non stanno arrivando, è altrettanto vero che El Toro è sempre tra i più propositivi in allenamento, ragion per cui, Simone Inzaghi, gli ha spesso concesso tanta fiducia in campo, anche da inizio gara. L'Inter ha bisogno di tre punti che possano sbloccarla, la squadra lo sa e vuole cogliere l'occasione già nella prossima partita.