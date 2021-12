Inter news, Correa va ko e De Vrij fa ben sperare: novità dall'infermeria

Inter news: Simone Inzaghi perde l'argentino ma ritrova il centrale dell'Olanda.

L'Inter di Dzeko e Calhanoglu sbanca l'Olimpico. Ieri, sabato 4 dicembre, i nerazzurri hanno asfaltato la Roma di Josè Mourinho. Ottima prestazione collettiva, che ha dimostrato come i Campioni d'Italia siano forse la squadra più completa in Italia al momento. Insomma, all'Olimpico si è vista un'Inter quasi perfetta (qui le nostre pagelle a mente fredda). Tra i migliori in campo della squadra di Inzaghi spiccano sicuramente Brozovic e Calhanoglu che nella notte di Roma hanno dimostrato tutte le loro qualità. Unica nota negativa della serata interista, l'infortunio del Tucu Correa.

L'ex Lazio contro la Roma ha accusato un problema ai flessori della gamba sinistra e le prime sensazioni che arrivano sul suo possibile recupero non sono buone. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport infatti, Correa oggi sosterrà gli esami strumentali, ma le possibilità che il suo 2021 sia finito, sono alte. Il tecnico spera di recuperarlo per la sfida del 6 gennaio contro il Bologna. Mentre sempre dall'infermeria arrivano novità confortanti sulle condizioni di un altro giocatore: Stefan De Vrij. Nonostante Dimarco e D'ambrosio, così come Ranocchia quando chiamato in causa, abbiano dimostrato affidabilità, la leadership dell'olandese manca in mezzo al campo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter spera di convocarlo già per il match di martedì 7 dicembre contro il Real Madrid. Al momento sembra difficile vederlo in campo già contro i Blancos, ma le possibilità che vada in panchina, sono alte.

Insomma, buone e cattive notizie dall'infermeria per Inzaghi che nel frattempo si gode il secondo posto dietro al Milan, avendo superato il Napoli sconfitto dall'Atalanta. Questo Roma-Inter ha confermato quanto l'Inter sia ancora la candidata principale al titolo. I numeri lo confermano, come riportato sul nostro sito, la squadra di Inzaghi è inarrestabile.