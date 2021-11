Inter news, Correa si sfoga apertamente: parole chiarissime

Inter news, Joaquin Correa si sfoga apertamente.

El Tucu è stato il grande protagonista della vittoria contro l'Udinese. L'attaccante argentino ha segnato la doppietta che ha permesso all'Inter di rimanere 'in scia' delle due capoliste: Milan (vittorioso a Roma) e Napoli (vincente a Salerno). Correa, a fine partita, si è lasciato andare e ha tirato fuori tutta la sua 'rabbia agonistica'. "Nel primo tempo non mi stavano riuscendo le cose, ma io non smetto mai di provarci. Tutta la squadra faceva fatica il pallone, non c'erano spazi". Correa ha poi parlato del primo gol che ha permesso all'Inter di sbloccare la partita: "Mi sono trovato davanti a un avversario uno contro uno e ho trovato la giocata giusta per segnare. Poi - sono le sue parole riprese anche dal Corriere dello Sport in edicola oggi (lunedì 1 novembre, ndr) - mi è arrivata la palla di Dumfries e sono riuscito ad alzarla per evitare difensore e portiere".

Correa è tornato sull'infortunio che ha caratterizzato le sue ultime settimane: "Ero un po' incazzato perché non riuscivo a riprendermi. Ma tutti mi hanno aiutato e - ha aggiunto - ora posso dire che sto ritrovando la forma e non voglio più fermarmi". Infine Correa ha analizzato i prossimi impegni dell'Inter: "Arriva una settimana troppo importante per noi - sono le sue parole riprese anche dal quotidiano romano -. Dobbiamo stare uniti e provare ad arrivare alla pausa con altre due vittorie. Andiamo con tutta la nostra forza in Champions e per metterci a posto anche in campionato con il derby". Correa ha dunque concluso: "Tutta la squadra è pronta a questi appuntamenti. Sono orgoglioso di questo gruppo, non molliamo mai".