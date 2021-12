Inter news, Correa pensa al recupero: il messaggio del Tucu ai tifosi

Inter news: Joaquin Correa parla dopo l'infortunio.

L'attaccante argentino, che era stato schierato a sorpresa da parte di Simone Inzaghi nella partita dell'Olimpico contro la Roma vinta per 3-0, ha dovuto lasciare il campo anticipatamente per un problema alla gamba, facendo posto all'attaccante cileno Alexis Sanchez. Gli esami effettuati nella giornata di oggi hanno evidenziato una distrazione al flessore che verrà rivalutata la prossima settimana, anche se, viste le poche partite rimaste prima della pausa, è molto probabile che El Tucu tornerà direttamente per il girone di ritorno nel 2022.

Una beffa per Inzaghi che non potrà contare su un'arma molto importante ed una beffa per il giocatore che stava iniziando a carburare e ad offrire prestazioni di alto livello. Ma l'argentino resta comunque molto positivo e pensa già al ritorno in campo, lanciando un messaggio molto importante per tutti i tifosi attraverso il suo profilo Instagram ha mostrato tutta la sua voglia di ritornare al più presto in campo, ringraziando i tifosi stessi per i tanti messaggi d'affetto ricevuti.

A breve si capirà in maniera più puntuale l'entità dell'infortunio, intanto in vista del Real Madrid, Correa, ovviamente, non potrà esserci, ma Simone Inzaghi potrà avere a pieno regime Lautaro Martinez, che era rimasto fuori nella partita contro la Roma, con Dzeko a fargli da spalla. Altro recupero importante dovrebbe essere quello di Stefan de Vrij che dopo aver saltato molte partite a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbe partire dall'inizio con ai suoi fianchi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni a comporre il terzetto difensivo che dovrà fronteggiare il temibile attacco della squadra di Carlo Ancelotti.