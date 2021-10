Inter news: Correa è out! Lo conferma direttamente Inzaghi

"L'unico indisponibile è Correa".

E' questo quanto affermato da Simone Inzaghi ai microfoni dei giornalisti accreditati per la conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la Juventus. Una partita dal gusto senza dubbio particolare, che ogni anno regala colpi di scena continui e che attira anche i sostenitori delle altre squadre. Per affrontare i rivali bianconeri nel Derby d'Italia però, il tecnico piacentino sarà orfano di Joaquin Correa.

A riguardo, soffermandosi anche sugli altri giocatori che nell'ultimo periodo hanno avuto qualche problema fisico, Inzaghi ha detto: "Penso che Vidal abbia fatto una partita che mi aspettavo contro lo Sheriff, come Gagliardini sabato contro la Lazio. Sto cercando di recuperare tutti, ieri Calhanoglu e Sensi hanno fatto bene. L'unico indisponibile al momento è Correa, ma cercheremo di portarlo già ad Empoli".

Parole che la dicono lunga dunque sull'infortunio del Tucu, al momento ai box per un affaticamento muscolare. Nulla di grave dunque per l'ex attaccante della Lazio, acquistato proprio dai capitolini in un'operazione da 30 milioni di euro complessivi. Durante il suo esordio contro l'Hellas Verona il classe 1994 aveva fatto sperare il tifo interista che lo ha accolto con grande entusiasmo e che da quel momento non lo ha potuto ammirare con continuità.

In ogni caso, in avanti Simone Inzaghi domani potrà contare sia su Lautaro Martinez che su Edin Dzeko, coppia che ad oggi forma ancora l'attacco più prolifico del campionato. Nel frattempo, se vuoi rileggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore originario di Piacenza rilasciate in conferenza stampa, puoi leggere questo articolo.