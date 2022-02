Inter news, Correa e Gosens contro il Milan? La situazione infortunati

Inter news, Correa e Gosens sulla via del recupero.

I due giocatori, da tempo, sono fermi ai box: l'attaccante argentino, infortunatosi nella partita di Coppa Italia contro l'Empoli, mentre il terzino tedesco è fermo dalla partita di Champions League contro lo Young Boys quando ancora giocava con la maglia dell'Atalanta. Due giocatore che presto potrebbero tornare in campo e dare il proprio contributo ai compagni di squadra che stanno vivendo un momento di flessione dal punto di vista della forma fisica e, conseguentemente, dei risultati e del gioco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per Gosens ci sono oramai pochi dubbi, tanto che nel derby di Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi, potrebbe concedergli addirittura la possibilità di qualche minuto nel finale di partita. Per quanto riguarda El Tucu, invece, una convocazione in vista di martedì sembrava essere qualcosa di impronosticabile fino a qualche giorno fa, ma oggi il giocatore si è allenato parzialmente in gruppo e se nella rifinitura di domani non ci dovessero essere problemi, ecco che si potrebbe avere anche la sua convocazione.

Due giocatori che stanno mancando molto sia per il contributo che possono dare in campo, ma soprattutto per far rifiatare qualche compagno che ha speso tantissime energie ed in questa parte della stagione ne sta risentendo in maniera particolare. Vedremo se il derby contro il Milan o la partita di campionato contro la Salernitana potranno essere le occasioni buone affinchè i due possano scendere in campo. Di sicuro il loro ritorno è molto vicino e Inzaghi non vede l'ora di poterli utilizzare.