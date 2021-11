Inter news, Correa a Dazn: "Darò il mio contributo. Lautaro? È sereno"

Inter news, le parole di Correa prima della gara contro il Napoli.

Nuova occasione dall'inizio per Joaquin Correa che ai microfoni di Dazn nel pre-partita del match contro il Napoli (segui qui la diretta testuale) ha parlato del suo attuale stato di forma ed alla domanda su se questa potesse essere una nuova occasione, dopo i vari infortuni, di ribaltare le gerarchie in attacco, ha risposto: "Sì, tutte le settimane abbiamo un'opportunità certo che ho avuto qualche problema fisico, ma ora sto bene. Ho fatto molti minuti in nazionale ed ora sto bene. Spero di dare il mio contributo".

In Nazionale lo stesso ha modo di passare molto tempo insieme a Lautaro, del quale è molto amico. Il numero 10 nerazzurro non sta passando un periodo molto proficuo (il gol in Serie A manca da circa un mese), ma secondo Correa non è un problema in quanto Lautaro è un grande professionista e sa che il suo momento sta per arrivare: "Lautaro è tranquillo, sa che arriverà il suo momento ed successivamente pure i gol. Sarà importante aiutarlo e raggiungere tutti insieme questa vittoria"

Sarà importante, come detto dal numero 19 dell'Inter, lavorare di squadra per poter raggiungere un risultato importante che permeterebbe di recuperare tre punti preziosi sul duo di testa Napoli-Milan, sfruttando anche la prima sconfitta dei cugini arrivata ieri sera (sabato 20 novembre 2021, ndr) sul campo della Fiorentina.