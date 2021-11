Inter news, contro lo Sheriff prova della verità: segui la diretta con noi!

Inter news: è arrivato il giorno della decisiva partita di Champions contro lo Sheriff.

Dopo la vittoria convincente nel match d'andata per 3-1 a San Siro, che ha permesso all'Inter di accorciare le distanze nella classifica del girone proprio contro nei confronti della squadra moldava, questa sera andrà in scena il remake della sfida che, in caso di vittoria, potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di poter effettuare il sorpasso. Non sarà una partita semplice, come dimostrato in più occasioni dallo Sheriff, vista l'intraprendenza del reparto offensivo e visto il coraggio e la personalità avuti contro squadre come il Real Madrid e Shakhtar, che hanno portato a due incredibili vittorie che permettono alla squadra moldava di guardare tutti dall'alto in basso in classifica.

Dal canto suo, l'Inter, dovrà dimostrare di aver raggiunto quell'equilibrio di cui spesso ha parlato, durante la conferenza di ieri, Simone Inzaghi, e dovrà far vedere di aver acquisito una mentalità europea capace di permettergli di superare la fase a gironi che altrimenti diverrebbe un tabù. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev.

All. Jurij Mykolajovyč Vernydub.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.