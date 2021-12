Inter news: contro il Torino ancora rotazioni. Le possibili mosse di Inzaghi

Inter, per chiudere l'anno in bellezza resta la sfida al Torino di Ivan Juric, in programma mercoledì 22 dicembre alle 18.30.

Per la gara contro i granata, mister Inzaghi modificherà qualcosa a livello di rotazioni, rispetto al match con gli altri granata del campionato, quelli della Salernitana. Davanti a Handanovic ritroverà spazio Milan Skriniar, che guiderà la difesa con Stefan De Vrij e uno tra Federico Dimarco ed Alessandro Bastoni, uscito acciaccato dal match in Campania.

L'ex Hellas Verona può entrare in ballottaggio per due ruoli, dato che può insidiare anche la fascia di Ivan Perisic; il croato viene da un intenso tour de force, chissà che non possa riposare contro Singo. A destra probabile conferma per Dumfries nonostante il prossimo rientro di Darmian, che però non ha la condizione per partire dal 1'. Cambi in mezzo obbligatori, vista la squalifica di Barella. Spazio a uno tra Vidal e Gagliardini, col primo favorito (leggi qui il focus sulla squalifica di Nicolò); degli intoccabili Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu le altre due maglie.

Davanti può tornare la coppia titolare Lautaro-Dzeko, anche se Sanchez è in condizioni straripanti e scalpita per giocare ancora. Difficile, ma nel caso Inzaghi volesse confermare il cileno, può rifiatare l'ex Roma.