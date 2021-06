Inter news, contratto in scadenza per uno dei pilastri: rinnovo o addio?

La Gazzetta dello Sport, tramite il suo sito ufficiale, ha riportato alla luce un argomento degno di riflessione in casa Inter: il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il numero 77 nerazzurro al momento è concentrato sugli Europei con la sua Croazia, e ogni discorso legato al suo contratto, in scadenza nel 2022, è al momento rimandato.

Secondo quanto riportato dalla rosea, Simone Inzaghi vuole costruire la sua nuova Inter intorno al centrocampista croato, e per far sì che ciò accada è necessario raggiungere un accorso per il prolungamento del suo contratto con il club meneghino. Brozovic al momento percepisce un ingaggio netto di 3,5 milioni di euro all'anno e, secondo la Gazzetta, vorrebbe raggiungere la quota di 6 milioni di euro netti.

Servirà sicuramente una forte opera di mediazione tra le parti per raggiungere un accorso che soddisfi sia il club che il calciatore. Arrivato a Milano nel 2015, nel corso del tempo EpicBrozo si è guadagnato un ruolo centrale nell'Inter, diventando a tutti gli effetti un elemento imprescindibile nello scacchiere di Spalletti prima e Conte poi.