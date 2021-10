Inter news, Conte vicino al nuovo club: manca solo un dettaglio

Inter news: Antonio Conte è vicinissimo al Manchester United.

Come vi abbiamo spiegato ieri in questo articolo, i Red Devils starebbero pensando i esonerare Ole Gunnar Soslkjaer dopo la pesante sconfitta, per 5-0, rimediata in casa contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La formazione, inoltre, ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime quattro giornate ed ha vinto in rimonta la gara in Europa contro l'Atalanta dopo essere andata sotto di due gol.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, non ci sarebbe una vera a propria trattativa ma la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, si riunirà in Florida. Il tecnico salentino starebbe già studiando il nuovo progetto anche se non è sua abitudine approdare in una squadra a campionato iniziato. Per lo United, però, potrebbe fare un'eccezione perchè la situazione allettante ed avrebbe anche l'opportunità di giocarsi ancora la qualificazione agli ottavi di Champions League. I tifosi, subito, dopo la sconfitta di ieri 24 ottobre avrebbero già chiesto a gran voce l'arrivo di Antonio Conte. Qui altri dettagli.

La situazione nello spogliatoio della squadra inglese perché alcuni calciatori vorrebbero l'addio dell'attuale allenatore ma altri avrebbero deciso di non esporsi perché si sarebbe creato un ottimo rapporto personale nonostante le difficoltà calcistiche. Nelle precedenti settimane, però, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto anche il nome di Zinedine Zidane, ritenuto un ottimo gestore con il quale ha ottenuto risultati gloriosi durante l'avventura al Real Madrid.