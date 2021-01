Inter News, Conte sorride: un difensore torna ad allenarsi col gruppo

Dopo l'abbondante 4-0 casalingo di ieri sera contro il Benevento firmato da Romelu Lukaku (doppietta), Lautaro Martinez e Riccardo Improta (autogol), Antonio Conte ritrova finalmente l'unico giocatore che era indisponibile.

Si tratta di Danilo D'Ambrosio, giocatore che nel match contro la Sampdoria aveva rimediato una distrazione al ginocchio sinistro e che adesso è tornato ad allenarsi regolarmente col resto del gruppo.

Buone notizie dunque per l'allenatore originario di Lecce che per l'infuocato mese di febbraio avrà tutta la rosa a disposizione. Archiviato il successo contro i giallorossi campani, l'Inter adesso si proietterà alla Semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma tra due giorni. A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport.