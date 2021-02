Inter news - Conte perde una pedina in vista del derby di domenica

Continuano ad arrivare novità da Appiano Gentile in vista del derby di domenica pomeriggio, che vedrà contrapposte la prima e la seconda in classifica del campionato.

Nel corso del pomeriggio vi abbiamo raccontato del recupero di Arturo Vidal, che oggi ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo e domenica sarà a completa disposizione di Antonio Conte. Purtroppo però, c'è da segnalare anche una brutta notizia, riportata poco fa dall'emittente satellitare Sky Sport.

Sembra infatti che Stefano Sensi non si sia allenato con i compagni, limitandosi a del lavoro personalizzato dopo l'ennesimo guaio muscolare della sua avventura in nerazzurro. L'ex Sassuolo non sarà a disposizione del tecnico leccese per il match contro il Milan.