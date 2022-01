Inter news, Conte parla di Eriksen: che parole sul danese!

Inter news, Antonio Conte torna a parlare di Christian Eriksen.

L'attuale tecnico del Tottenham ed ex allenatore della squadra nerazzurra, in conferenza stampa ha presentato il match in cui sarà impegnata la sua squadra e, imbeccato sul suo ex centrocampista, ha dato la sua risposta descrivendo le sue sensazioni dopo quanto accaduto allo stesso Eriksen nella partita d'esordio dell'Europeo. Per il tecnico leccese, infatti, vedere quanto successo non è stato molto bello ed ha fatto male a tutte le persone che stanno vicine al giocatore danese.

Conte ha affermato, avendo lavorato con Eriksen all'Inter, di averlo potuto conoscere bene e di avere apprezzato l'uomo oltre che al giocatore e che per il Tottenham le porte per farlo allenare saranno sempre aperte. Insomma, dopo tanti scontri professionali avuti tra i due ai tempi dell'Inter, viene fuori l'intelligenza di due persone che hanno saputo trovare la quadra per convivere bene insieme al servizio della squadra e, soprattutto, a diventare protagonisti insieme per vincere il diciannovesimo scudetto della squadra nerazzurra.

Adesso, Eriksen, si sta preparando bene per poter tornare in campo in sicurezza e nella miglior forma possibile con l'obiettivo, come affermato da lui stesso in una recente intervista, di andare al mondiale di Qatar 2022. Vedremo quali saranno gli sviluppi delle prossime settimane e se ci potranno essere degli interessamenti da parte di squadre in cui il giocatore potrà giocare. Intanto, Conte e il Tottenham, squadra in cui Eriksen ha già giocato, aprono le porte al giocatore e chissà che non ci possa essere nuovamente un ritorno di fiammo in futuro.