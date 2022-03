Inter news, Conte parla dei nerazzurri: le parole del tecnico

Inter news, Antonio Conte ha parlato dei nerazzurri nella sua conferenza stampa odierna.

L'ex allenatore interista è intervenuto quest'oggi e ha parlato delle differenze tra la gestione avuta nella sua ex squadra e quella che sta vivendo al Tottenham in questa stagione difficile che sta rivelando più difficoltà del previsto rispetto a quanto ci si attendeva. Conte, infatti, ha rivelato come in nerazzurro, quando la dirigenza è arrivata in casa sua per ingaggiarlo e presentargli il progetto, gli era stato detto di arrivare alla vittoria dello scudetto entro due stagioni.

Non solo, ma quanto alla gestione strategica e quotidiana, lo stesso Conte ha ammesso che all'Inter gli era concessa la massima libertà di prendere le decisioni che riteneva più opportune, mentre al Tottenham è diverso e bisogna pensare a concludere nel migliore dei modi la stagione e valutare il futuro prima dell'inizio di quella successiva, per delineare i reali obbiettivi. Vedremo cosa succederà, ma di sicuro un velo di pentimento per aver lasciato i nerazzurri che, fino a questo momento, stanno ambendo per traguardi importanti.

La situazione al Tottenham sembra non rendere soddisfatto il tecnico leccese che, a fine stagione, potrebbe decidere di dire addio alla società londinese nel caso in cui i suoi piani, soprattutto inerenti al mercato, non dovessero coincidere con quelli della proprietà Levy. Nuove turbolenze per l'ex Inter, il cui passato recente sembra essere rimasto particolarmente fisso in mente. Una situazione che sembra ripetersi ciclicamente e che potrebbe portare ad un nuovo punto di rottura con la sua attuale squadra.