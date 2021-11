Inter news: Conte, incredibile e inaspettato messaggio social

Inter news: Javier Zanetti ha commentato l'approdo di Conte al Tottenham. Qui leggerete ulteriori dettagli sulla trattativa.

"Vamos Antonio" è il commento del vicepresidente alla foto postata dal neo tecnico degli Spurs comparsa sul profilo Instagram. Una reazione inattesa visto che l'ex Juventus ha deciso di abbandonare il progetto della società milanese durante la scorsa sessione estiva, ricevendo anche una buonuscita da 6,5 milioni di euro. Le divergenze sul mercato e la cessione di qualche big avrebbero indotto l'allenatore a lasciare la squadra. Oggi, 2 novembre, Antonio Conte ha dichiarato che avrebbe potuto accettare la squadra londinese prima che iniziasse la stagione. Il matrimonio è è avvenuto subito perché non si è sentito pronto ad in intraprendere una nuova avventura a poche settimane dall'addio all'Inter, club con il quale ha vinto lo Scudetto nella scorsa stagione.

La decisione del coach leccese ha cambiato i piani della squadra presieduta dagli Zhang che, a poche settimane dalla fine del mercato, hanno deciso di cedere anche Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. E' probabile, come vi spieghiamo in questa esclusiva, che Conte non abbia accettato il piano di emergenza cinese applicato dopo l'emergenza finanziaria causata dalla pandemia.

L'allenatore ex Siena ha dunque firmato un contratto con il Tottenham fino a 2023 con opzione di allungamento per un'altra stagione. A Londra ritrova Fabio Paratici come dirigente, con il quale ha condiviso gli anni a Torino.