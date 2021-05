Inter News, Conte: "Giocavo in un campetto che mi sembrava San Siro"

Dietro il successo in campionato dell'Inter ad un undici anni di distanza da quello conquistato da Josè Mourinho, c'è senza dubbio la mano di Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato scelto dalla dirigenza con lo scopo preciso di portare la squadra nuovamente alla vittoria.

Scelta più che azzeccata, insomma. Nel frattempo, il tecnico ha rilasciato un'intervista alla giornalista di DAZN, Diletta Leotta, che verrà pubblicata nei prossimi giorni. Queste alcune parole di Conte rese note in anteprima:

"Da bambino frequentavo l'oratorio della parrocchia di Sant'Antonio di Lecce. Giocavo in un campetto scassato che da piccoli ci sembrava San Siro. C'era solo un particolare: se non eri chierichetto e non andavi al catechismo non potevi giocare. Il mio antistress? A casa ho un flipper con cui ogni tanto mi scarico".