Inter News, Conte dopo la Samp non ci sta: "Meritavamo qualcosa in più"

C'è sicuramente tanta amarezza in casa Inter dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Sampdoria. Il match contro i blucerchiati poteva essere un'ottima occasione per guadagnare punti in orbita scudetto, ma da Marassi la squadra allenata da Antonio Conte esce con in mano solo un pugno di mosche.

A commentare la gara, ci ha pensato proprio il tecnico di Lecce ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una partita un po' strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato al gol subito. La squadra stava facendo bene, ha creato, ha giocato, ha creato tante palle gol. Sicuramente è stata una partita strana. A volte perdi ed è giusto, altre volte no".

Questa l'opinione di Conte che successivamente si è soffermato anche sull'assenza dal 1' del suo centravanti titolare: "Dopo il 2-0 è stato difficile recuperare. L'assenza di Lukaku? Non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Sappiamo le sue qualità ma non era al 100% e si è visto quando è entrato".