Inter news: Conte al Tottenham? Zhang paga “caro”

Inter news: Antonio Conte al Tottenham non è una buona notizia per gli Zhang.

Come riportato da Fabrizio Romano, ne parliamo anche qui, il tecnico salentino avrebbe accettato la corte degli Spurs che, da poche ore, hanno esonerato Nuno Espirito Santo. La notizia dell'approdo dell'ex Juventus a Londra non è affatto una buona notizia per il club nerazzurro che, come ricordo Franco Vanni, non risparmierà i 6,5 milioni di euro previsti dalla buonuscita pretesa quando ha deciso di lasciare la Pinetina.

La cifra non sarebbe stata versata se l'ex centrocampista della Juventus avesse accettato di allenare una squadra in Italia. Conte, che sta oramai per definire gli ultimi dettagli con il nuovo club, solo nella scorsa settimana, sarebbe stato sondato anche dal Manchester United. I Red Devils ci avrebbero pensato dopo la pesante sconfitta rimediata, per 5-0, contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La società, però, ha deciso di dare altro tempo e fiducia a Ole Solskjaer che è ancora in gioco per la qualificazione agli ottavi di Champions League e, soprattutto, gode della stima di parte dello spogliatoio. In questo articolo troverete altri dettagli. Antonio Conte ha lasciato l'Inter nell'estate del 2021 dopo le divergenze che si sono create con la società, che avrebbe previsto le cessioni di calciatori lussuosi come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku dopo l'emergenza finanziaria causata dalla pandemia.