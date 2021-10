Inter news, Conte al Newcastle? Il club inglese ha scelto il nuovo tecnico

Inter, l’ex Antonio Conte è stato più volte accostato nelle ultime settimane alla panchina del Newcastle ma non sarà lui il nuovo allenatore.

I Magpies dopo l’acquisizione da parte del fondo Pif hanno l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio inglese e sarebbero pronti a rivoluzionare la squadra con acquisti importanti. Tra i nomi nel mirino dei miliardari sauditi ci sarebbe anche quello di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con l'Inter a fine stagione (qui la notizia integrale) Il Newcastle è attualmente al penultimo posto in classifica con solo tre punti, nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Steven Bruce e le voci su Antonio Conte sono tornate ad intensificarsi ma dall’Inghilterra fanno sapere che sarebbe un altro ex Serie A il favorito. Il tecnico salentino non sarebbe pienamente convinto del progetto tecnico e preferirebbe una squadra già formata e pronta a competere per vincere. In questi mesi avrebbe già rifiutato diverse destinazioni e sarebbe in attesa dell’offerta e l’occasione giusta.

Come riportato dal Daily Mail, il nuovo allenatore del Newcastle dovrebbe essere Paulo Fonseca. L’ex Roma sembrerebbe aver battuto la concorrenza di Steven Gerrard, Frank Lampard e Roberto Martinez e sarebbe la prima scelta di Amanda Staveley, finanziera britannica molto vicina a Pif. Le parti sarebbero in continuo contatto in cerca di un accordo definitivo e la firma del portoghese potrebbe arrivare entro la prossima settimana. La scorsa estate era stato vicinissimo al Tottenham ma l’arrivo di Fabio Paratici fece saltare la trattativa.