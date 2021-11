Inter news, conferme su PIF. "Ci sono movimenti strani, la trattativa c'è"

Inter news, si continua a parlare in ottica nerazzurra della possibile trattativa tra Suning e Pif per il passaggio di proprietà della maggioranza delle azioni.

Questa mattina sulla questione è intervenuto Macro Barzaghi, tramite il suo canale Youtube. Il giornalista di Mediaset, che segue da vicino le vicende relative al mondo Inter, ha spiegato che qualcosa si starebbe muovendo in questa direzione. Ma andiamo con ordine. Il fondo saudita ha da poco acquistato un club di Premier, ossia il Newcastle. Sembra essere noto che l'intenzione sarebbe quella di avere più società in Europa, ma ci sarebbe di più. I rappresentanti del fondo Pif non sarebbero infatti soddisfatti di questa operazione, in quanto si sarebbero resi conto che tale club è poco attrattivo, e al momento è addirittura in corsa nella lotta salvezza. Ciò che si è reso noto in definitiva è che la potenza economica che potrebbero mettere a disposizione potrebbe non essere sufficiente.

Per questa ragione è stato ripreso in mano il dossier riguardante l'Inter. E anche su questo fronte ci sono state novità importanti. Il fatto che ci siano stati significativi passi in avanti sul fronte stadio rende il club nerazzurro ancora più appetibile. Barzaghi ha sottolineato che ci sono elementi che rendono lecito pensare che qualcosa bolla in pentola. "Con ogni probabilità succederà qualcosa, ci sono movimenti strani e questo lascia pensare che l a trattativa c'è". Bisognerà poi capire se l'intenzione sia quella di acquisire una quota di minoranza o l'intera maggioranza. Le smentite di Beppe Marotta e Steven Zhang sono d'obbligo. Se si sta portando avanti una trattativa di tale portata finché non si arriva all'ufficialità non deve trapelare nulla. Troppo presto per dire come andrà a finire. Certo è che dietro i rinnovi ufficializzati in questi giorni dall'Inter non c'è il fondo saudita. Quanto raccontato questa mattina da Barzaghi va a confermare l'esclusiva della nostra redazione (che puoi leggere qui) il 15 ottobre.