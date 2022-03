Inter news, con l'eliminazione della Juventus i nerazzurri aumentano i ricavi

Inter news, i nerazzurri ricavano più soldi dopo l'uscita della Juventus dalla Champions League.

Dopo la sconfitta di ieri per 3-0 all'Allianz Stadium che, in virtù del pareggio per 1-1 dell'andata è valsa l'uscita dalla massima competizione europea, ha avuto delle ripercussioni non solo in campo, ma anche dal punto di vista economico, non solo per quanto concerne la squadra bianconera, ma soprattutto per l'Inter. Infatti, nella serata di ieri, sono stati definiti i parametri del market pool, ovvero quella parte di introiti derivanti dai diritti Tv e che la UEFA assegna in base al paese di appartenenza della squadra.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, questi premi economici vengono suddivisi in due parti: la prima, secondo la quale le squadre italiane avrebbero dovuto dividere tra loro la cifra di 40 milioni di euro divisi in base alla classifica dell'ultima stagione e che, dopo ieri, sono stati ripartiti in 8 milioni per l'Inter, 6 milioni per il Milan, 4 milioni per l'Atalanta e solo 2 per la Juventus, ed una seconda parte da 20 milioni di euro divisa in base al numero delle partite giocate dalle squadra.

In tale frangente le cifre sono state ripartite in 5,7 milioni per Inter e Juventus e 4,3 per Milan ed Atalanta. Dunque in viale della Liberazione possono essere soddisfatti, dal momento che sono riusciti a ricevere più soldi di tutte le compagini italiane, per un totale di 13,7 milioni di euro per questa edizione della Champions League. Adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sulla stagione in corso e sulla rincorsa al ventesimo scudetto che, dopo gli ultimi risultati, diventa sempre più complicata.