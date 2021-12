Inter news, con Inzaghi è attacco da record con tante soluzioni. Il punto

Inter news, in vista della gara prevista per questa sera, mercoledì 1 dicembre contro lo Spezia, il Corriere dello Sport ha esaltato i numeri prodotti dall'attacco di Simone Inzaghi fino a questo momento.

I nerazzurri hanno infatti il miglior attacco della serie A, con 34 reti messe a segno in 14 gare. La media equivale quindi a ben 2,42 gol a partita. Ma i numeri vanno oltre il lavoro che sta facendo il nuovo allenatore, che sicuramente ha enfatizzato una dote già insita. L'Inter infatti non resta a secco da ben 33 gare consecutive. L'ultimo 0 a 0 risale al match contro l'Udinese dello scorso gennaio, mentre se si cerca l'ultima volta in cui in casa non si è realizzata neanche una marcatura bisogna tornare alla partita contro la Fiorentina della 35a giornata del campionato 2019-2020, datata 22 luglio 2020. La mano di Inzaghi tuttavia si vede nel diverso modo in cui si svolge la manovra offensiva rispetto al recente passato.

Molti più uomini partecipano alle azioni di attacco, e la densità in area di rigore è maggiore. Inoltre le soluzioni sono maggiori. Ora si può contare sulle capacità balistiche di Hakan Chalanoglu, che rende la squadra pericolosa anche sui tiri da fuori. Lo stesso turco inoltre, insieme a Federico Dimarco, offre molte soluzioni su calcio piazzato. Punizioni e calci d'angolo sono diventati, grazie ai due elementi citati, una risorsa molto importante. Tutto ciò sembra mettere in discesa la gara di oggi pomeriggio, visto che a San Siro arriverà la squadra con la peggior difesa del campionato. Guai a sottovalutare l'avversario, ma le statistiche dicono che gli uomini di Thiago Motta hanno lasciato la porta inviolata solo in una circostanza quest'anno.