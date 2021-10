Inter news: colpo di scena sulla formazione scelta da Inzaghi

Inter news: colpo di scena sulla formazione di Simone Inzaghi contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter potrebbe infatti schierare, a centrocampo, Hakan Calhanoglu al posto di Arturo Vidal che era dato per favorito alla vigilia. Si tratterebbe di una vera e propria sorpresa perché l'ex Milan non è stato neanche convocato per la gara vinta in Champions League contro lo Sheriff. Mentre contro lo Sheriff, Vidal aveva fornito una grande prestazione. Calhanoglu, ne parliamo anche qui, ha avuto dei problemi alla caviglia quando era in ritiro con la Nazionale. In attacco ci saranno Edin Dzeko e Lautaro Martinez. La difesa sarà quella composta dai titolarissimi: Stefan De Vrij, Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni. Quest'ultimo sembra infatti aver vinto il ballottaggio con Federico Dimarco.

Per quanto riguarda la Juventus, Massimiliano Allegri è ancora alle prese con un ballottaggio. Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt si giocano una maglia da titolare mentre Giorgio Chiellini sarà sicuramente alla guida del reparto arretrato bianconero. Allegri, poi, come già ampiamente anticipato nelle ultime ore, punterà sulle ripartenze e Federico Bernardeschi sarà lindiziato per iniziare la manovra offensiva. Recupera, come vi avevamo raccontato, Paulo Dybala. Il gioiello argentino dovrebbe, però, essere impiegato a partita in corsa per dare spazio alla coppia collaudata. Quale? Quella formata da Alvaro Morata e Federico Chiesa.

Alla luce di queste ultime informazioni, dunque, le possibili formazioni del big match di questa sera (fischio d'inizio ore 20.45) potrebbero essere le seguenti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Chiesa, Morata. All. Allegri