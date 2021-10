Inter news, 'colpo di scena': cambia tutto su Sanchez

Inter news: la partita di ieri sera, mercoledì, contro l'Empoli cambia tutto su Alexis Sanchez.

L'attaccante cileno ha infatti offerto un'ottima prestazione, ha confezionato un assist ed è sembrato totalmente sulla strada del pieno recupero. Quando in campo scende questo Sanchez "non ce n'è per nessuno" come abbiamo spiegato in questo articolo. Non solo. Simone Inzaghi, dandogli fiducia dal 1', ha voluto anche mettere a tacere le voci su qualche 'crepa' come sottolineiamo in questo approfondimento. Già nelle interviste post partita, comunque, era arrivata la promozione per l'attaccante cileno." Sanchez sa giocare bene tra le linee come Correa. Dzeko è un regista offensivo fantastico ma il cileno ha una genialità da fuoriclasse" ha detto Massimiliano Farris. Il vice di Inzaghi ha poi aggiunto: "Siamo soddisfatti perché l' Empoli è una squadra pericolosa. Sono bravi nel palleggio e nella gestione della gara. I gol dei difensori sono in più e spiace che non abbia segnato Lautar". Farris si è poi soffermato sulla prova di Lautaro: "Speriamo che si sia tenuto il gol per un'altra partita. Differenze con Antonio Conte? Lo scorso anno c'era un tipo di gioco ma ora stiamo cambiando perché - ha spiegato il vice di Inzaghi - Romelu Lukaku è un calciatore fisico. Abbiamo dovuto modificare il gioco, ma il lavoro non è finito".

Intanto oggi, giovedì, è una giornata chiave per il futuro dell'Inter. Alle 10:30 è infatti convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. C'è, però, molta attesa per le parole del presidente, Steven Zhang. Come anticipato dal Corriere dello Sport in edicola, il presidente ribadirà infatti l'impegno a lungo termine nel club nerazzurro e negherà l'esistenza di qualsiasi trattativa. Qui potete trovare il nostro approfondimento.