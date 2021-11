Inter news, col Napoli è la partita di Politano: le parole dell'ex nerazzurro

Inter news: la partita contro il Napoli di domenica sarà anche la gara di Matteo Politano.

L’esterno d’attacco del Napoli, passato dall’Inter proprio quando sulla panchina nerazzurra c’era seduto il suo attuale allenatore Luciano Spalletti, altro ex del match, non si è lasciato benissimo con la squadra nerazzurra e per lui, domenica a San Siro, sarà una partita speciale in cui scenderà in campo con il dente avvelenato. E proprio prima della partita, Politano è stato intervistato da parte della radio napoletana Radio Kiss Kiss.

Per Politano l’Inter è la favorita per lo scudetto, dal momento che si presenta da campione d’Italia in carica, e che sarà trascinata dal proprio pubblico che l’ex Sassuolo conosce bene e sa quale apporto può dare. Ma l’unico obiettivo per lui ed il Napoli è solo uno: la vittoria per continuare a cullare il sogno scudetto, visto che la squadra azzurra si presenterà a San Siro da capolista, insieme al Milan, grazie al ritmo incredibile che è riuscita a tenere sul campo.

Insomma, per l’Inter, domenica, ci sarà da soffrire, in una partita che ultimamente ha regalato vittorie a San Siro, ma che ha riservato tantissimi pericoli e partite tiratissime. Non solo, ma Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di alcuni giocatori importanti e dovrà inventarsi qualcosa per fermare Insigne e compagni. Infatti, in vista del Napoli mancheranno Stefan de Vrij, infortunatosi con la sua Olanda – leggi qui l’esito dell’infortunio – ed Alexis Sanchez, infortunatosi con il Cile – ecco l’esito degli esami di oggi.