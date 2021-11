Inter news: clamorosa esclusione di Inzaghi contro lo Sheriff

Inter news: Inzaghi rinuncia ad Ivan Perisic contro lo Sheriff Tiraspol. Qui il link per seguire la gara.

I nerazzurri. stasera, 3 novembre, alle ore 21 si presentano con la coppia titolare in attacco per ottenere il massimo risultato contro la squadra moldava. A centrocampo Vidal, ne parliamo anche qui, prende il posto di Hakan Calhanoglu. Ritorna Matteo Darmian sulla destra per Dumfries, mentre il croato sarà sostituito a sorpresa da Federico Dimarco. Compare, invece, la difesa titolare con Milan Skriniar, Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni. Dopo molte valutazioni Dzeko e Lautaro vincono il ballottaggio su Alexis Sanchez e Joaquin Correa. L'ex Lazio, reduce dalla doppietta contro l'Udinese, scalpita ed è pronto ad entrare a partita in corso.

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev.

A disposizione: 1 Celeadnic, 33 Pascenco, 6 Radeljic, 8 Belousov, 16 Julien, 19 Cojocari, 77 Bruno, 98 Cojocaru.

INTER (3-5-2) : Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Darmian Barella Brozovic Vidal Dimarco Lautaro Dzeko

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 33 D'Ambrosio.

Arbitro: Felix Zwayer (GER).

Assistenti: Rafael Foltyn e Marco Achmüller (GER).

Quarto Uomo: Sven Jablonski (GER).

VAR: Marco Fritz (GER).

Assistenti VAR: Harm Osmers (GER).