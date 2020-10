Inter News, cinque giocatori nerazzurri in isolamento ad Appiano Gentile

Archiviate le positività di Ionut Radu, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, in casa Inter sono scattate le misure per contenere quanto più possibile i contagi da COVID-19.

I calciatori non convocati dalle rispettive Nazionali infatti, sono rimasti in isolamento preventivo al centro sportivo di Appiano Gentile. Nello specifico, si tratta di Samir Handanovic, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Daniele Padelli e Matteo Darmian.

Una misura per evitare che le positività all'interno del gruppo squadra aumentino anche in virtù del derby col Milan in programma il prossimo 17 ottobre. Per quanto riguarda i nerazzurri in giro per il mondo con le proprie selezioni, faranno tutti rientro entro giovedì dove si sottoporranno ad altri due tamponi.