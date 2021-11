Inter news: cinque cambi contro lo Sheriff! Inzaghi rivoluziona l'undici

Inter news: si avvicina la gara contro lo Sheriff e Inzaghi studia le mosse di formazione.

Sarà una sfida fondamentale, anzi decisiva, quella che aspetterà i nerazzurri in Moldavia domani (mercoledì 3 ottobre). La vittoria è il risultato che permettere a Lautaro e compagni di entrare in decisa corsia qualificazione, provando a sfatare il tabù di un passaggio agli ottavi di finale che manca, nella massima competizione europea, da ormai troppo tempo.

La Gazzetta dello Sport descrive le possibili opzioni per battere lo Sheriff. Inzaghi ha in mente addirittura cinque cambi rispetto all'undici che è partito titolare domenica scorsa contro l'Udinese. Ma cosa ha in mente il tecnico? "Possibili i rientri dal primo minuto di Dimarco nel terzetto davanti ad Handanovic e di Vidal a centrocampo, in avanti Lautaro ritroverà la maglia da titolare, in difesa De Vrij tornerà dal primo minuto come pure Darmian".

Novità, dunque, in ogni reparto. Logico pensare che, se la previsione dovesse realizzarsi, in panchina resterebbero Ranocchia, Bastoni, Calhanoglu, Correa (nonostante la doppietta contro l'Udinese, leggi il retroscena svelato da Ranocchia), e Dumfries.

C'è, poi, uno spauracchio che non riguarda la contesa tecnica. "Particolare attenzione alle disposizioni Covid: la Moldavia è nuovamente tra i paesi più a rischio", l'avvertimento del quotidiano. Sarà una serata infuocata in tutti i sensi. Intanto, lo Sheriff - che precede l'Inter di due punti in classifica come il Real Madrid e che, in caso di successo dei nerazzurri, verrebbe sorpassato - ha diversi indisponibili (clicca qui per i dettagli sulla situazione del club avversario dell'Inter). Un motivo in più per superare l'ostacolo e guardare con ottimismo all'obiettivo.