Inter news: Cina, nuovi interventi nello sport? I tifosi interisti sperano

Inter news: novità interessanti dalla Cina in merito alla situazione Suning.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni potrebbero aprirsi alcuni spiragli in merito ad un intervento economico di Suning nell'Inter, sotto l'avallo, ovviamente, del governo cinese. Infatti, nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri tra il presidente cinese, Xi Jinping e quello statunitense, Joe Biden, per parlare di questioni inerenti alla politica, ma che possono essere viste come una sorta di disgelo tra i due paesi, visto che, nelle scorse settimane, altri elementi hanno fatto pensare in tal senso a questa soluzione.

Come si sa, nel prossimo febbraio, Pechino ospiterà i Giochi Olimpici invernali e dagli Stati Uniti, molte sono state le istanze per boicottare l'evento per le compagini a stelle e strisce. In realtà, proprio l'occasione delle Olimpiadi potrebbe essere quella giusta per concretizzare questo disgelo che già, in parte, dal punto di vista sportivo, è avvenuto con l'accordo per l'organizzazione del Gran Premio di Formula 1 a Shangai dal 2022 al 2025, ma anche con la partecipazione di un pilota cinese nel circus della Formula 1, ovvero quello di Zhou Guanyu alla guida dell'Alfa Romeo. Insomma, questo intervento del governo cinese nel mondo dello sport potrebbe far sperare in un ulteriore impegno della proprietà a sostenere i bisogni economici del club che versa in una situazione debitoria preoccupante.

Se così fosse, e lo vedremo sicuramente nei prossimi mesi, verrebbero ad essere scacciate tutte le voci che vorrebbero l'ingresso di nuovi fondi o nuovi proprietari all'interno dell'Inter, con un impegno di Suning che, come detto già da parte degli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, sarebbe davvero a lungo termine.