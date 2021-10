Inter news: ci sono nuovi aggiornamenti sulla trattativa con Pif. Nelle ultime ore si sono fatte rincorse diverse voci sulla possibile cessione del club al miliardario fondo saudita. Facciamo, dunque, il punto della situazione. E, come sempre, andiamo con ordine.

Lo sceicco Bin Salman ha da poco acquistato il Newscastle per circa 300 milioni di sterline. Diventa quindi lecito chiedersi se sia possibile che, a distanza di poco tempo, ci possa essere l'intenzione di acquistare anche un altro club. Secondo TuttoMercato questo scenario sarebbe possibile eccome. Non ci sarebbero infatti limiti di carattere economico che impedirebbero di mettere in piedi una simile operazione. Inoltre l'intenzione di Pif sarebbe quella di avere due società nel mondo del calcio per realizzare una sinergia. "Inoltre - ha scritto Enzo Bucchioni - nel caso in cui un'operazione del genere non fosse veramente in essere, arriverebbero smentite ufficiali".

La trattativa, come vi ha rivelato in esclusiva anche InterDipendenza lo scorso 15 ottobre, è reale. Una decina di giorni fa ci sarebbe stato un incontro fra alcuni dirigenti e lo staff di Simone Inzaghi. Durante la chiacchierata sarebbe emersa la conferma. “La trattativa esiste, ma è complicata” sarebbero state, più o meno, le parole di uno dei più importanti manager dell’Inter rivolte al tecnico piacentino e ai suoi più stretti collaboratori. Non è semplice che si arrivi il passaggio di consegna dalla famiglia Zhang a Pif, vista soprattutto l'alta valutazione fatta dai cinesi. Non è detto dunque che Pif acquisti l'Inter. Questo è da mettere bene in chiaro prima di lasciare spazio a facili entusiasmi e ‘sogni di gloria’. Qui potete trovare l'articolo integrale.

Dall'Inghilterra, nelle ultime ore, il giornalista sportivo Ben Jacobs, su Twitter ha però raffreddato gli animi. L'esperto di mercato inglese parla spesso delle vicende che coinvolgono il neo proprietario del Newcastle. Ad una domanda fatta da un tifoso nerazzurro sulla trattativa tra l'Inter e Pif, il giornalista ha subito chiarito tutto. "Nessun aggiornamento ancora. Come ho già detto quando le parti si sono incontrate l'ultima volta, rimangono gli stessi ostacoli. E ad ora il suo focus immediato è solo sul Newcastle". Ben Jacobs dunque al momento calma le acque. Se in Italia si parla di trattativa in stato avanzato, dall'Inghilterra il giornalista ci tiene a precisare che rimangono diversi ostacoli. Ostacoli rappresentati dai debiti dell'Inter, dalla cifra chiesta da Zhang e soprattutto dall'immediato focus del proprietario saudita sul club inglese.

Il punto resta, però, quello cristallizzato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale: nel caso in cui un'operazione del genere non fosse veramente in essere, arriverebbero smentite ufficiali. Come sempre, non resta che attendere...