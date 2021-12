Inter news, ci siamo quasi: rinnovo in vista per il pupillo di Inzaghi

Inter news: l'ex esterno del Verona continua a scalare le gerarchie.

Federico Dimarco, arrivato a Milano tra lo scetticismo di alcuni tifosi nerazzurri, sta conquistando la fiducia di Simone Inzaghi. Addirittura tanto da diventare il dodicesimo titolare dell'Inter. I Campioni d'Italia si godono il talento dell'ex Parma e Verona che in questa prima parte di stagione ha già dimostrato di saper essere decisivo e soprattutto di avere il piede caldo. Già due gol e due assist in ben 15 presenze in Serie A, mentre in Champions su sei partite non ha ancora lasciato il segno. Insomma un avvio di stagione importante per un "canterano" nerazzurro che poco a poco sta trovando lo spazio che merita. Da terzo centrale di difesa ad esterno nel 3-5-2, Dimarco sta dimostrando di essere da Inter. Infatti la società sta lavorando a diversi rinnovi (qui i dettagli su Brozovic) tra cui il suo.

La situazione contrattuale dell'esterno nerazzurro è ben delineata. Contratto in scadenza nel 2023 e "solo" 600 mila euro di ingaggio a stagione attualmente per Dimarco. Ma nelle ultime ore ci sono stati aggiornamenti importanti in merito. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport infatti ieri, 9 dicembre, ci sarebbe stato un incontro tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Giuseppe Riso, agente del calciatore. Secondo round previsto per settimana prossima per definire gli ultimi dettagli, ma ormai l'accordo sembra essere stato trovato. Nuovo contratto fino al 2026 con ingaggio che passa da 600 mila euro a circa due milioni.

Insomma, rinnovo in arrivo per il pupillo di Inzaghi che acquista dunque ancora più importanza nel progetto nerazzurro e soprattutto nei piani futuri della società. Intanto la squadra è concentrata sulla prossima partita, quella contro il Cagliari. Simone Inzaghi ritrova De Vrij e un altro titolare, come riportato in precedenza.