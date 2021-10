Inter news, ci siamo: la Uefa è pronta a premiare Dzeko

Inter news: la Uefa ha inserito anche il gol di Edin Dzeko tra i migliori quattro dell'ultima giornata.

L'attaccante bosniaco, che ha aperto le danze, ne parliamo qui, siglando una splendida rete contro lo Sheriff Tiraspol, può essere votato per l'elezione del gol più bello della settimana. Presenti anche Keita del Liverpool, Vinicius del Real Madrid e Paulinho dello Sporting Lisbona.

Il classe 1986 ha inoltre raggiunto anche un altro record perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, "ha messo in fila un gol e un assist a 35 anni e 216 giorni: è il più vecchio a riuscirci in una partita di Champions da Drogba nel novembre 2014, che aveva quasi 37 anni".

L'ex Roma soltanto poche settimane fa ha pareggiato addirittura i numeri detenuti da Ronaldo il Fenomeno siglando in campionato ben 6 gol nelle prime 7 giornate. Un investimento perfetto, richiestissimo da Simone Inzaghi, che al momento non fa rimpiangere Romelu Lukaku. Il belga, che si è anche infortunato nel match contro il Malmo ne parliamo in questo articolo, ha garantito alle casse nerazzurre 115 milioni di euro. L'investimento Dzeko, invece, è costato al momento zero euro e, soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, l'Inter sarà tenuta a versare un indennizzo ai giallorossi di circa 2 milioni di euro.