Inter news: ci siamo. C'è il vertice decisivo per il nuovo stadio

Inter news: ci siamo. Nelle prossime ore ci sarà il vertice (decisivo?) per il nuovo stadio.

La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 25 ottobre, aggiorna sulla questione. Inter e Milan, come noto, spingono per la realizzazione dell'impianto di proprietà che ospiterebbe le partite delle due milanesi, trainandole in uno scenario più congruo rispetto agli esempi europei. Il quotidiano riflette: "Ieri il Meazza è tornato a ruggire col tutto esaurito, dimostrando quanto nel calcio sia importante uno stadio che sappia trascinare. Oggi invece la partita si dovrebbe spostare in comune, con l’attesissimo nuovo incontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Milan e Inter".

Una nuova puntata, spiega il giornale. Al meeting, Inter e Milan saranno rappresentate, rispettivamente, da Antonello e Scaroni. L'obiettivo naturalmente è accelerare su questo fronte che non ammette più ritardi né malintesi. E' l'ora dei passi ufficiali. Le elezioni a Milano hanno confermato l'interlocutore, ovvero il sindaco Sala, e dunque rinvigorito una materia che deve trovare immediati risultati. "Primo passo necessario, la scelta del progetto: in corsa restano la Cattedrale di Populous (in vantaggio) e gli Anelli di Manica-Sportium. I club sperano di poter vedere la prima pietra posata con l’inizio del 2022", è il percorso tracciato, carico certamente di speranze e aspettative. Sarà la volta buona? C'è attesa per un appuntamento importante.

E allora, dopo la delusione per la vittoria sfumata ieri in extremis contro la Juventus (leggi qui il nostro approfondimento sulla controversa partita), può essere oggi la giornata della nuova partita, questa volta fuori dal campo e con affaccio chiaro sul futuro (leggi le ultime parole del sindaco Sala sulla questione stadio).