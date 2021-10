Inter news: chi riposa tra Lautaro e Dzeko? La scelta di Inzaghi

Inter news: stasera la sfida contro l'Empoli.

I nerazzurri, reduci dal pareggio beffardo contro la Juventus, vogliono ritrovare i tre punti. C'è ancora qualche dubbio sull'undici che Simone Inzaghi opporrà ai toscani questa sera. La Gazzetta dello Sport fa il punto, soffermandosi sulle condizioni di Lautaro, "questo rallentamento in campionato è stato accompagnato pure da un piccolo momento di stanca di Lautaro: perfino a un Toro è concesso tirare il fiato. L’argentino non segna da tre partite Champions compresa e, dopo il ritorno in fretta e furia dall’Argentina, non ha dato la migliore versione di sé". Dzeko, invece, ha continuato a segnare. Ma chi resterà in panchina fra i due, oggi, nelle logiche di turnover?

Per il quotidiano, destinato a riposare contro Pinamonti e compagni (leggi qui l'approfondimento sull'ex Inter), è il bosniaco. Con Lautaro Martinez giocherà, invece, Sanchez. "L’anno scorso Alexis era una specie di intruso dietro la Lu-La, ma fino ad ora è sparito dai radar nerazzurri. Dopo 70’ appena giocati in A, è un candidato forte a partire finalmente da titolare. Correa, reduce da infortunio, è considerato più un’arma a partita in corso".

C'è, infine, un'altra idea, questa volta a centrocampo. E' Arturo Vidal. Lui assieme a Barella e Brozovic? E' un'ipotesi, "smaltita la febbre che gli ha fatto saltare la sfida alla “sua” Juve, Arturo si è allenato benone. A sinistra poi tornerà Dimarco nel ruolo tradizionale, quello di esterno a tutta fascia. Dall’altro lato, il titubante Dumfries ha bisogno di fiducia e minuti", spiega il giornale. Per l'Inter un unico risultato a disposizione: la vittoria. Anche perché, ieri, il Milan ha fatto il suo, battendo anche il Torino. Scopri come seguire Empoli-Inter su InterDipendenza.Net, clicca qui.